Москва, 14 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Россия считает возможность вступления Украины в НАТО пересечением «красной линии». Об этом 14 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Mid.ru Сергей Лавров

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"Мы категорически не приемлем на наших границах НАТО. Тем более с учетом того курса, который проводит украинское руководство. Это — «красная линия» по-настоящему, и они это знают», — сказал он.

Также глава МИД РФ утончил, что в случае если Украина не вступит в НАТО и будет пытаться договориться с другими западными странами, это также неприемлемо для Москвы.

Помимо того, Лавров уточнил, что в случае если Украина не станет членом альянса, но разместит на своей территории ударные вооружения, Россия также расценит это как пересечение «красной линии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают письменных ответов от США и НАТО по предложенным российской стороной гарантиям безопасности.