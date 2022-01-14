Москва, 14 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 69 человек, сообщили 14 января в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это меньше, чем накануне, когда скончался 71 человек. Всего за период пандемии заболевание унесло жизни 37 739 москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 5712 заражений коронавирусом, что существенно больше, чем днём ранее, когда подтвердилось 5490 случаев.

В России коронавирусная инфекция унесла жизни 739 заболевших за минувшие сутки.