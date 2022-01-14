Москва, 14 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Россия готова к возможному санкционному давлению на свою экономику. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Там появились уже голоса в пользу того, что если Россия завтра или послезавтра не отведёт свои войска на своей территории от украинской границы, то надо объявлять санкции, не дожидаясь никакого нападения. Поэтому от них чего угодно можно ожидать, но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий», — заявил Лавров.

«У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью», — указал он.