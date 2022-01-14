Новосибирск, 14 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 14 января, за прошедшие сутки было выявлено 242 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 251 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 309 пациентов выздоровели, пятнадцать — скончались. В стационарах с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 2504 пациента (в том числе 26 детей), в отделениях реанимации — 275 человек, на ИВЛ — 41 пациент.

Всего в регионе зарегистрировано 98 396 случаев заражения коронавирусом (в том числе — у 11 271 ребёнка); 69 098 пациентов выписаны с выздоровлением; умерли 4411 человек.