Ростов-на-Дону, 14 января, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжается рост числа заражений коронавирусом. За последние сутки на Дону выявили 422 носителя инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 января. Это на 31 случай заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (142), Волгодонске и Таганроге (по 17), Новочеркасске (12), Батайске, Азовском, Зерноградском и Сальском районах (по 11). Более 26% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 12% — дети.

С начала эпидемии положительный результат теста на коронавиурс получили 198 654 жителя Ростовской области. Выздоровели 180 373 пациента, переболевшие COVID-19.