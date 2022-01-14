Екатеринбург, 14 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 19 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 9705 заразившихся. Выздоровели всего 178 606 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Среднем Урале зафиксировано уже 204 438 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки их выявили 536.