Москва, 14 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Терпению России по поводу действий западных стран пришел конец, Москва «запрягала долго — сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит», заявил 14 января глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет бесконечно ждать обещаний Запада.

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