Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге с коронавирусной инфекцией в больницы были госпитализированы 358 пациентов, что на 25 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Об этом сообщили 14 января в региональном оперативном штабе. Снижение суточной госпитализации отмечается вторые сутки подряд на фоне бурного роста числа зараженных коронавирусом и распространения инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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В стационарах Петербурга находится на лечении 5543 человек с COVID-19 и пневмонией (-69 к уровню предыдущих суток). За 13 января были выписаны по выздоровлению 356 пациентов (-63). В реанимации коронавирусных больниц Петербурга находятся 576 человек (-26), к аппаратам ИВЛ подключены 334 пациента (-5).

В Петербурге в наличии 8002 коронавирусных койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 49,90% от норматива Минздрава.

Амбулаторное лечение от ковида в Петербурге проходят 23 377 человека (+1134). На карантине находится 1651 человека (+148), в обсерваторе «Балтиец» — 17 человек (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки повысился на 0,21 ед. и сейчас составляет 1,43 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 13 января в Петербурге выявили 2708 новых случаев заражения (+869 к уровню предыдущих суток). От COVID-19 за сутки в Петербурге умер 61 человек (+3).