Саратов, 14 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 12 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии по состоянию на 14 января умерли 5203 человека, сообщает региональный минздрав.

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Новыми жертвами COVID-19 стали шестеро мужчин и шесть женщин в возрасте от 37 до 87 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии зарегистрировали 135 783 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 125 154 человека.

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