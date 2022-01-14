Москва, , 11:54 — REGNUM За последние сутки в России коронавирусная инфекция унесла жизни 739 заболевших. Об этом 14 января сообщили в оперативном штабе по противодействию болезни.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Днём ранее зафиксировано 740 летальных исходов. Всего в результате заболевания коронавирусной инфекцией в России с начала пандемии скончались 319 911 человек.

В Москве за сутки ушли из жизни 69 ковид-пациентов, в Санкт-Петербурге — 61, в Подмосковье — 40.

Как сообщало ИА REGNUM, число заражений коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 23 820 случаев.