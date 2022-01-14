Москва, 14 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Дальше мириться с недружественным поведением НАТО для России в какой-то момент стало невозможно. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Mid.ru Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Накопилось! Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО, о непродвижении военной инфраструктуры на восток, о неразмещении существенных боевых сил на территориях новых членов — они были просто грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями. И НАТО в течение пяти волн расширения подошло вплотную к нашим границам», — заявил Лавров.