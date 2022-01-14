Белгород, 14 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Белгородской области 14 января выявлено 115 новых носителей коронавируса, что на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 158 пациентов, семеро скончались. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 1 094 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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С начал пандемии в Белгородской области диагноз COVID-19 подтвердился у 83 159 жителей. Выздоровели 75 605 носителей инфекции, скончались от осложнений 1 828 человек. Лечатся в стационарах 1 002 пациента, амбулаторно — 4 724 жителя, на самоизоляции 9 505 белгородцев.

На вакцинацию от COVID-19 в целом подано 1 031 354 заявки, двукратные прививки сделал 938 151 человек.