Москва, 14 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Другой возможности урезонить американцев, кроме создания им прямой угрозы, не существует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 14 января, комментируя высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

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Как сообщалось ранее, Салливанзаявил, что в случае попыток размещения военной инфраструктуры России на Кубе или в Венесуэле последует«решительная» ответная реакция.

Ранеезаместитель министра иностранных делРоссииСергей Рябков не исключил(в случае провала переговоров с Западом) принятия таких мер, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.

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« Думаю, что приближение российских возможностей нанесения неприемлемого удара по США к территории этой страны — это единственное, что может хотя бы несколько оздоровить современную международную ситуации. Что это будет: размещение военной инфраструктуры России на Кубе или в Венесуэле, или постоянное курсирование наших подводных ракетоносцев у американского побережья, или и то и другое, решать нашему военно-политическому руководству. Но это должно быть сделано.

Американцы совсем чувство реальности потеряли. Они окружают нас базами, пусковыми установками ударных ракет, проводят крупные манёвры по явно агрессивным по отношению к России сценариям, настраивают наших соседей во враждебном России духе и ещё смеют требовать, чтобы мы не давали на это никакого ответа. Правильно сегодня сказал министр Лавров: это абсурдно. И это очень мягко сказано!