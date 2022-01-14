Москва, 14 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 5712 заражений коронавирусом. Об этом 14 января сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост заражений уверенно увеличивается — днём ранее выявили 5490 случаев. Как уточняют в штабе, всего с начала пандемии в столице выявлено 2 075 669 случаев заражения.

«За сутки госпитализированы 744 человека, скончались 69 пациентов», — говорится в ежедневной сводке.

На ИВЛ остаются 497 жителей столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, число заражений коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 23 820 случаев.