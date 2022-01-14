Москва, 14 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Россия будет принимать решения, исходя из цели надёжного обеспечения собственной безопасности. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Если наши предложения будут отвергнуты… если это произойдёт, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту. Он говорил в рамках большой пресс-конференции, что тогда мы будем, конечно же, принимать решения с учётом всех факторов, прежде всего, в интересах надёжного обеспечения нашей безопасности», — заявил Лавров.

«Гадать о том, как сейчас это пытаются сделать наши коллеги на Западе, я не стану. И я считаю, что это контрпродуктивно, потому что нам важно получить конкретный ответ. Или контрпредложение, если хотите», — указал он.