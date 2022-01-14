Москва, 14 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Россия ожидает ответа по гарантиям безопасности от США и НАТО и готовится к любому развитию событий. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 14 января на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По его словам, в Москве убеждены: при наличии доброй воли и готовности к компромиссам взаимоприемлемые решения можно найти всегда.

«Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года Россия представила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности. Москва в числе прочего требует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток и отказа от создания военных баз на постсоветском пространстве.

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