Москва, 14 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. США пытаются найти отговорки для того, чтобы оттянуть процесс переговоров по поводу гарантий безопасности о нерасширении НАТО. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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«Мы не будем ждать бесконечно — а планы замотать этот процесс, конечно, существуют. Если откровенно говорить, все, конечно, понимают, что зависят перспективы достижения согласия от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками и необходимости вовлечения всех членов ОБСЕ в эти процессы — это всё, в общем-то отговорки и попытки затянуть процесс», — заявил Лавров.