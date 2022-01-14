Екатеринбург, 14 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Свердловской области 13 января зафиксировали 536 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Сутками ранее в регионе выявили 410 заразившихся. А 11 января их было всего 366.

Отметим, при этом в торговых точках региона далеко не все соблюдают масочный режим. Касается это и продавцов, которые и сами не всегда в масках, и обслуживают покупателей, не имеющих средств защиты.