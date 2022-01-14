Москва, 14 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Ситуация в мире не улучшается, а продолжает накапливается конфликтный потенциал. Негативному развитию событий способствуют страны Запада. Об этом сегодня, 14 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передают РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, западные коллеги взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на уставе ООН.

«Запал ведёт линию на подмену международного права своими правилами. А тех, кто не присоединяется к междусобойчиками и коалициям передовиков, объявляются ретроградами», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по гарантиям безопасности между Россией и НАТО показали серьёзность противостояния на мировой арене, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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