Москва, 14 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. США и НАТО откровенно провозгласили курс на сдерживание Китая и России. Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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"Курс Соединённых Штатов и Североатлантического альянса откровенно провозглашён как сдерживание Китайской Народной Республики, Российской Федерации. Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, вкладывать туда Украину», — заявил Лавров.

«В частности, недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от Соединённых Штатов о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое заманивание, искусственное расширение этой структуры после Холодной войны, после исчезновения Варшавского договора», — указал он.