Сочи, Краснодарский край, 14 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин объявлено в горах Сочи на период с 14 по 16 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Лавина

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По данным ведомства, лавиноопасность сохраняется в период с 18:00 14 января до 18:00 16 января в горах выше 1000 м.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже третье штормовое предупреждение, объявленное в Сочи за последние дни. Ранее спасатели предупреждали также об опасности схода лавин и о сильных осадках.