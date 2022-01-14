Екатеринбург, 14 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Свердловской области продлён срок посещения свободных от ковида зон гражданами, имеющими только первых компонент вакцины. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Согласно ему, посещать чистые зоны такие граждане смогут до 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, до 20 января власти продлили гражданам срок посещения без QR-кодов торговых центров, парикмахерских, заведений общепита и других точек. Ранее это послабление действовало до 15 января.