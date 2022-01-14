Москва, 14 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Участие в Крещенских купаниях может снизить иммунитет человека. Об этом в ходе пресс-конференции «Законопроект о QR-кодах. Спасение или закручивание гаек?» на площадке Общественной службы новостей заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

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«Крещенское купание в принципе — нерекомендуемая процедура ни врачами, ни иммунологами, ни РПЦ. РПЦ не поощряет Крещенское купание, поскольку по сути это языческий ритуал. Купание не будет поддерживать иммунитет. Стрессовое переохлаждение может снизить иммунитет слизистой», — сказал Продеус.

Он также дал рекомендации по улучшению иммунитета: «Спокойно и нормально питайтесь, вовремя ложитесь спать. Если у вас рваный график сна и бодрствования, иммунная система не восстанавливается полностью. Алкоголь снижает эффективность иммунной системы. Всё в меру — никакой панацеи нет. Нормальная жизнь — пойти спать, нормально завтракать, обедать и ужинать».