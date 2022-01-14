Москва, 14 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В КПРФ назвали победой решение правительства РФ отложить рассмотрение законопроекта о введении медицинских сертификатов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка QR-кода

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"Поздравляю всех, кто боролся, не молчал и открыто высказывал своё мнение. Это важная победа для российского общества, а именно для всех, кто был против!» — отметила депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах, объяснив это тем, что проект закона рассматривался под штамм «Дельта», однако в связи с появлением «Омикрона» он потерял актуальность.