Екатеринбург, 14 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Свердловской области срок посещения заведений общепита без предъявления QR-кода продлили до 20 января. Указ об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Также данная мера касается объектов розничной торговли, фитнес-центров, парикмахерских, салонов красоты, прачечных и химчисток. Кроме того, без предъявления QR-кода можно посещать общественные бани, массажные салоны, детские игровые комнаты, солярии, детские развлекательные центры и детские лагеря дневного пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свободное посещение таких объектов было разрешено до 15 января. Но затем губернатор пообещал продлить этот срок.