Москва, , 10:39 — REGNUM QR-коды не имеют существенного значения для распространения нового штамма «Омикрона». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

QR-код (коронавирус) Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Совершенно очевидно, что QR коды (факт вакцинации) не имеют существенного значения для распространения коронавируса и особенно нового штамма. Но «совместно с партией «Единая Россия…» — это особо значимо! Сначала мы совместно с ЕР создадим всем проблемы, а потом будем их героически решать», — иронизирует Куринный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что «правительство, совместно с партией «Единая Россия», в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении».

Как аргумент она привела тот, что законопроект «готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», сейчас это будут новые вызовы».

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