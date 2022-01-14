Москва, 14 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. QR-коды не имеют существенного значения для распространения нового штамма «Омикрона». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код (коронавирус)

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«Совершенно очевидно, что QR коды (факт вакцинации) не имеют существенного значения для распространения коронавируса и особенно нового штамма. Но «совместно с партией «Единая Россия…» — это особо значимо! Сначала мы совместно с ЕР создадим всем проблемы, а потом будем их героически решать», — иронизирует Куринный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что «правительство, совместно с партией «Единая Россия», в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении».

Как аргумент она привела тот, что законопроект «готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», сейчас это будут новые вызовы».