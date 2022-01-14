Атырау, Казахстан, 14 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Трех человек, которые подозреваются в ограблении парфюмерного магазина во время массовых беспорядков в Алма-Ате, задержали сотрудники полиции города Атырау на западе Казахстана. Об этом 14 января пресс-служба департамента полиции на транспорте МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

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«10 января на железнодорожный вокзал станции Атырау прибыл дополнительный пассажирский поезд сообщением «Алматы — Атырау». При проверке транспортные полицейские обнаружили у троих пассажиров вышеуказанного поезда дорогой парфюм в количестве 30 флаконов и 55 единиц декоративной косметики», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после этого задержанные рассказали, что 5 января во время массовых беспорядков похитили указанную парфюмерную продукцию в одном из магазинов в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общая сумма ущерба бизнесу от массовых беспорядков в Казахстане возросла до более чем $217 млн.