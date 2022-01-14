Новороссийск, Краснодарский край, 14 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на территории Новороссийска Краснодарского края 14 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Admnvrsk.ru Новороссийск

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По информации гидрометеобюро города, в Новороссийске ожидается усиление западного, юго-западного ветра 12−17 м/с, днем порывы до 22−27 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Кубани, которые выходят на побережье Азовского моря, 14 января также прогнозируется сильный ветер и возможные подтопления из-за нагонной волны.