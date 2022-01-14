Краснодар, 14 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Подтопление прибрежных территорий из-за сильного ветра прогнозируется в восточной части побережья Азовского моря в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 14 января.

Шторм

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«По сообщению группы морского прогнозирования ОМЧП «Северо-Кавказского УГМС», до конца суток 14 января ожидают сильный западный и юго-западный (с переходом 15 января на северо-западный) ветер 15−20 м/с с порывами до 23−28 м/с. Высота волн составит 1,2−1,7 м», — уточнили в оперативном штабе.

В результате сильного ветра и нагонной волны возможны подтопления в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском, Щербиновском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона действует несколько штормовых предупреждений из-за осадков и сильного ветра.