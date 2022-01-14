Астана, 14 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день общая сумма ущерба бизнесу от массовых беспорядков в Казахстане возросла до более чем $217 млн. Об этом 14 января сообщает Национальная палата предпринимателей республики.

Беспорядки

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«Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 94,4 миллиарда тенге (свыше $217 млн — ред.), из них в Алматы 92,4 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате беспорядков пострадали 1602 предприятия торговли, 52 учреждений общепита и 77 — финансового сектора, 27 предприятий логистики и пять СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Алия — ограничила доступ к своим страницам в социальных сетях после того, как в одном из аккаунтов было указано её местоположение.