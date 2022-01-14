Москва, 14 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Москве 14 января ожидается рекордно низкое атмосферное давление, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Он рассказал, что погоду в Москве в течение дня определит тёплый сектор североатлантического циклона, «из-за чего небо продолжит хмуриться, будет облачно, временами осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, мороси».

Также в столице ожидается сильный ветер — вечером его скорость в порывах будет достигать 17 м/с. Температура воздуха в Москве и Подмосковье прогреется до трёх градусов тепла.

«Вечером подморозит и на дорогах образуется гололедица. При этом атмосферное давление продолжит стремительно падать и к исходу дня достигнет рекордно низкого для всей метеоистории значения 716 мм ртутного столба», — сказал Тишковец.