Москва, 14 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Измерение уровня антител к COVID-19 при принятии решения о прохождении вакцинации от нового заболевания является «пустым занятием», не имеющим под собой научной основы. Об этом 13 января заявил главный внештатный инфекционист РФ Минздрава Владимир Чуланов в интервью РБК.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

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По словам инфекциониста, ему в этом вопросе ближе позиция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая не оценивает защищенность организма человека от заражения коронавирусом при достижении какого-либо уровня антител.

«Самое правильное — вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, через полгода», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что непривитые от COVID-19 люди могут служить настоящим «плацдармом для эволюции коронавируса».