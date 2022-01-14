Москва, 14 января, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Русские жители Алма-Аты пострадали от мародёров и грабителей во время беспорядков. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Sibom Доля русских по районам и городам областного и республиканского подчинения Казахстана на начало 2021 года

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«Я не располагаю данными о жертвах среди русского населения Казахстана», — заявил эксперт.

Намовир сообщил, что материальные потери многих русских алмаатинцев, чьи бизнес-объекты и места работы подверглись разграблению и вандализму, весьма существенны.

Напомним, что в январе 2022 года в Казахстане вспыхнули волнения, спровоцированные повышением цен на газовое топливо для автомобилей. Волнения охватили боле половины страны, после чего были подавлены местными силами правопорядка при поддержке контингента ОДКБ.