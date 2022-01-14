Москва, 14 января, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Все ПЦР-тесты, которые применяются в России, могут выявлять коронавирус SARS-CoV-2 невзирая на то, каким штаммом этого вируса заражен человек. Об этом 14 января рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Выявлять коронавирус с целью установки диагноза COVID-19 способны все ПЦР-тест-системы, независимо от того, каким вариантом заразился человек: «дельта» или «омикрон». Они ориентированы на ту часть генома коронавируса SARS-CoV-2, которая не подвергается таким частым изменениям и остается практически постоянной», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Черкашина указала, что дифференцировать вариант «Омикрон» от штамма «Дельта» необходимо для того, чтобы контролировать эпидемиологический процесс, а также давать оценку возможности усложнения ситуации и прогнозировать нагрузку на медучреждения.

«Секвенировать или тестировать новыми тест-системами образцы от всех заболевших подряд для этого нет необходимости, достаточно анализировать какую-то часть популяции, до пяти-десяти процентов заболевших в регионе», — уточнила руководитель научной группы.

При этом она добавила, что Роспотребнадзор осуществляет такую работу в отношении разновидности SARS-CoV-2 «Омикрон» в течение уже нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что совокупные показатели смертности на душу населения от штамма коронавируса «Омикрон» в ряде стран выше по сравнению с другими штаммами.