Москва, 14 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Интерес Франции к Казахстану объясняется наличием больших запасов урана в этой стране. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUMвоенный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Alberto Otero Garcia Добыча урана

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«Во Франции более 80% энергетики обеспечивается при помощи АЭС. Собственные запасы уранового сырья исчерпаны ещё в первые годы нового столетия. Последний рудник в Жуак-ле-Бернардэн закрылся в 2001 г. А африканские страны фактически прекратили широкомасштабную поставку Парижу тепловыделяющих элементов. В настоящее время большую часть своего урана Франция берёт именно у Казахстана (подтверждённые запасы у этой страны — 432 800 тонн урана, а у Франции — 12 500 тонн), обладающего самыми большими запасами этого минерала в Евразии», — заявил эксперт.

Для Франции речь идёт о выживании, так как без энергетики ни одна экономика по определению существовать не может. Между тем, Франция не только производит электричество за счёт АЭС для собственных нужд, но и в значительной степени экспортирует его в Германию, где «зелёная» энергетика покрывает не более 20% от национальных нужд (во Франции — 5%), сообщил политолог. В этом плане очевидно, что бесконтрольный доступ к дешёвому урану «стоит мессы», то есть участия в любых попытках организации революции, пояснил Артамонов.

«Впрочем, в новейшей истории у Франции уже есть аналогичный опыт: это участие в ливийской операции (хотя львиная доля дивидендов от свержения Каддафи досталась отнюдь не французам, а американцам и итальянцам). Там тоже речь шла о доступе к дешёвыми источникам сырья, хотя ситуация была не настолько критичной, как с поставками урана», — подытожил эксперт.

Напомним, что на территории Франции получил убежище Мухтар Аблязов, бывший министр Республики Казахстан, обвинявшийся по ряду статей уголовного кодекса и активно поддержавший беспорядки в январе 2022 года в Республике Казахстан.