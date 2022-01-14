Рим, 14 января, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В общей сложности 16 095 землетрясений были зафиксированы в Италии и на прилегающих к ней территориях в течение 2021 года. Об этом 13 января сообщил на своем сайте итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV).

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Специалисты учреждения подсчитали, что за указанный период в стране происходило в среднем по 44 землетрясению в день, что эквивалентно примерно одному сейсмическому событию каждые полчаса.

Больше всего подземных толков пришлось на юг Сицилии и центральные области Марке и Умбрию. В 2020 году в Италии было зарегистрировано 16 597 землетрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 января в Румынии произошли сразу три землетрясения магнитудой от 3 до 3,5.