Токио, 14 января, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Мощные снегопады, обрушившиеся на северный японский остров Хоккайдо, привели к гибели не менее четырёх человек. Об этом со ссылкой на данные полиции 14 января сообщает телеканал NHK.

Хоккайдо

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Некоторые погибшие были погребены снежными завалами, другие получили смертельные травмы при уборке снега.

Обильные снегопады фактически парализовали движение наземного транспорта и заблокировали в аэропортах сотни пассажиров, вынужденных провести там ночь. К отменённым 13 января более 60 авиарейсам с утра добавилось ещё порядка 30 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние праздники из-за сильных снегопадов в западной и северной части Японии было отменено более 230 авиарейсов.

Читайте также: Более десятка скоростных дорог перекрыли в Токио из-за снегопада