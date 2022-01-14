Стокгольм, 14 января, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Два сценария распространения штамма коронавируса «Омикрон» до 20 марта 2022 года в Швеции были составлены Агентством общественного здравоохранения страны. Об этом ведомство сообщило 13 января на своем сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В обоих вариантах королевство столкнется с рекордным пиком заболеваемости COVID-19 к концу текущего месяца. Согласно первому сценарию, максимальное число суточных случаев заражения коронавирусом в Швеции может достигнуть 47 тысяч. Второй прогноз предполагает, что в конце января в стране может зафиксироваться за сутки до 69 тысяч новых носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Агентство общественного здравоохранения Швеции объявило, что за истекшие 24 часа в королевстве было зафиксировано 25 567 новых фактов инфицирования коронавирусом, а за весь период пандемии их число достигло 1 534 797.