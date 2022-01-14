Москва, 14 января, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Лица, не имеющие прививки от COVID-19, являются плацдармом для эволюции вируса. Об этом в интервью РБК заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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«Невакцинированный человек — как бы плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то шанс, что у него, вирус эволюционирует и передастся кому-то, гораздо ниже, потому что он может вообще не заболеть и не стать источником инфекции», — сказал Чуланов.

По его словам, эволюция коронавируса может закончиться на «Омикроне» благодаря массовой вакцинации.