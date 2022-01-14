Москва, , 06:31 — REGNUM Армянские миротворцы ОДКБ, выполнявшие задачи по охране социально-значимых объектов в Казахстане, завершили погрузку со своей техникой в самолеты и вылетели в Армению. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы ОДКБ в Казахстане Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Их переброску из Алма-Аты на родину осуществляет военно-транспортная авиация ВКС России. Российские самолеты Ил-76 также привлечены для доставки в свои республики белорусских и таджикских миротворцев. Военнослужащие Киргизии, которые вошли в миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане, отправятся домой на собственной технике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ объявило, что Россия начала выводить из Казахстана своих миротворцев, осуществляющих охрану объектов в республике в рамках миссии ОДКБ.

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