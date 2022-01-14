Москва, 14 января, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Совокупные показатели смертности на душу населения от штамма коронавируса «Омикрон» в ряде стран выше по сравнению с другими штаммами. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Не стоит «Омикрон» считать легким заболеванием. В пересчете на душу населения в Соединенных Штатах, Италии, Бельгии и ряде стран Восточной Европы совокупные показатели смертности выше, так как очень высокая заболеваемость», — сказала Пшеничная.

По её словам, меры борьбы против штамма «Омикрон» остаются такими же, как и с другими штаммами — ношение масок, сокращение контактов с другими людьми, мытьё рук, проветривание помещений и вакцинация от COVID-19: «К сожалению, темпы вакцинации в период новогодних праздников значительно снизились».

Пшеничная посоветовала оставаться дома и обращаться в медицинское учреждение даже при небольшом ухудшении самочувствия: «Необходимо пройти тестирование на COVID и грипп, а при возможности и на другие ОРВИ. Своевременное лечение, назначенное доктором, позволит избежать развития неблагоприятных последствий».