Астана, 14 января, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Более двух тыс. участников массовых беспорядков были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за сутки в Алма-Ате. Об этом 14 января сообщает информцентр комендатуры города.

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Всего силовиками было задержано 2159 участников незаконных акций, а также лиц, предположительно, принимавших участие в мародёрствах, уничтожении и порче госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов и в других серьёзных правонарушениях.

У подозреваемых при обыске было обнаружено и изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов. В ходе антитеррористической операции проведены отработки в Жетысуском и Наурызбайском районах города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в столице Казахстана Нур-Султане с 13 января вводится повышенный «оранжевый» уровень террористической опасности. Его действие продлится 14 суток.