Якутск, 14 января, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Действие режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса в Якутии продлено до весны. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в оперативном штабе региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно коронавирус

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В торговых центрах Якустка снова вводится посещение по медсертификатам, подтверждающим наличие иммунитета к COVID-19. Возвращающихся из-за границы людей обязали соблюдать 14-дневный режим самоизоляции и выходить из отпусков только при предъявлении результатов ПЦР-теста. На час сокращено время работы предприятий общественного питания, теперь они могут обслуживать посетителей не позже, чем до полуночи (ранее разрешалось до часа ночи).

Ограничения будут действовать до 1 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев призвал быть готовыми к ухудшению обстановки по COVID-19 в регионе. На заседании оперативного штаба региона под его руководством был сформирован перечень мер для того, чтобы не допустить неблагоприятное развитие ситуации.