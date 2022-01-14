Нур-Султан, , 02:17 — REGNUM Повышенный «оранжевый» уровень террористической опасности вводится в казахстанской столице Нур-Султане с 13 января. Об этом сообщил Telegram-канал «Алматинская трагедия», созданный для распространения информации антитеррористической операции в Казахстане.

Нур-Султан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Действие указанного режим продлится 14 суток. Городской штаб по борьбе с терроризмом просит жителей Нур-Султана с пониманием относится к работе правоохранительных органов и подчиняться их законным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Минобороны РФ объявило, что из Казахстана начат вывод подразделений российских военнослужащих, входящих в состав миротворческого контингента ОДКБ.

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