Гомель, Белоруссия, , 01:38 — REGNUM Экономический суд Гомельской области Белоруссии принял решение о взыскании с китайской корпорации «Сюань Юань» почти полмиллиона белорусских рублей (около $185 тыс). Сумма будет взыскана путём обращения в доход государства описанного имущества компании из КНР.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сюань Юань» на «связанные» кредиты китайского государственного «Эксимбанка» пыталась реализовать знаковый для Белоруссии проект — модернизацию построенной ещё при СССР Добрушской бумажной фабрики. Проект стартовал в 2012 году, однако в 2017 году китайская компания была отстранена от его реализации, которую продолжила австрийская «Андриц». Она тоже не выдержала запланированные сроки.

В итоге формальная церемония окончания проекта и запуска модернизированной фабрики состоялась лишь летом 2021 года вместо 2015 года. Александр Лукашенко посетил объект и дал указания по недоделкам, поинтересовался выходом на проектную мощность и похвалил белорусских специалистов, которые якобы самостоятельно завершили проект, оказавшийся не под силу ни китайцам, ни австрийцам.

История с Добрушским комбинатом — не единственный случай конфликтов белорусских чиновников с государственными и частными компаниями из КНР. Среди знаковых провальных проектов — история с подрядом модернизации аэропорта «Минск-2» («Национальный аэропорт «Минск»).

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