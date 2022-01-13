Париж, 14 января, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Решение признать незаконным постановление об обязательном ношении защитных масок на улицах Парижа принял административный суд города, 13 января сообщило издание Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Действие указанного ограничения, введенного в столице Франции с 31 декабря из-за распространения коронавируса, приостановлено. Оно касалось всех жителей города старше 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января коронавирусная инфекция была обнаружена у французского министра здравоохранения Оливье Верана.