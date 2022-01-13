Вашингтон, 14 января, 2022, 01:17 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливанзаявил, что после недели переговоров в различных форматах сохраняется высокая вероятность военного вторжения России на Украину. Об этом он сказал 13 января в ходе брифинга для журналистов.

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Салливан отметил, что прошедшие дискуссии «были откровенными и прямыми», дали повод США и России «задуматься». Что касается угрозы непосредственного вторжения ВС РФ на Украину, то «разведывательное сообщество Соединенных Штатов пока не пришло к окончательному выводу» по российским планам.

Джейк Салливан «Определенно, дела обстоят таким образом, что опасность военного вторжения остаётся высокой».

По его словам, в настоящее время сохраняется возможность решения вопросов европейской безопасности дипломатическим путем, но «если Россия предпочтёт пойти по другому пути», США ответят «соответствующим образом».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по гарантиям безопасности между Россией и Североатлантическим альянсом, которые состоялись в Женеве, показали серьёзность противостояния на мировой арене.