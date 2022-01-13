Женева, Швейцария, 14 января, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Общее число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом достигло 315 345 967, увеличившись за 24 часа на 2 975 094. Об этом 13 января сообщила на своем сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Кроме того, с начала пандемии в мире от осложнений при COVID-19 умерли по меньшей мере 5 510 174 человека. За сутки по указанной причине скончались 8904 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Институт Роберта Коха объявил о том, что штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Германии. На его долю приходится 73% заражения SARS-CoV-2 в ФРГ.