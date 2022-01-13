Москва, 14 января, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Решение об отмене либо переносе досрочного этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет зависеть от уровня заболеваемости ковидом в стране. Такое заявление сделал 13 января глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках Гайдаровского форума в беседе с ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Музаев пояснил, что срок действия так называемого «антиковидного» постановления правительства не продлён, поэтому на сегодняшний день проведение экзаменационной кампании пройдет «в соответствии с действующим порядком». Согласно действующему расписанию досрочный этап сдачи ЕГЭ состоится с 21 марта по 18 апреля.

Если решение о переносе или отмене досрочного периода сдачи ЕГЭ будет принято, то все изменения будут внесены Рособрнадзором совместно с Минпросвещения России в правовые акты.

Музаев напомнил, что, кроме досрочного этапа, у ЕГЭ есть основной, который состоится с 26 мая по 2 июля, и дополнительный, который пройдет 5, 8 и 20 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме предложили отменить ЕГЭ как порочную систему.